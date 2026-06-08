Papaikou Hongwanji Bon Dance
Papaikou Hongwanji Bon Dance
Annual bon dance held at Papaikou Hongwanji Temple. Short service at 5:00 pm for members who passed last year, followed by Bon Dance. This festival is a time of celebration to honor our ancesters. Food for purchase includes shoyu pork, undadog, chicken hekka, ice cream, andagi etc. A fun family event. All are welcome.
Papaikou Hongwanji Bon Dance
06:30 PM - 09:30 PM on Sat, 20 Jun 2026
Event Supported By
papaikou hongwanji
8089641640
papaikouhm@gmail.com
Artist Group Info
alvinyo4@gmail.com
Papaikou Hongwanji Bon Dance
27- 376 Old Mamalahoa HwyPapaikou, Hawaii 96781
8089381842
alvinyo4@gmail.com