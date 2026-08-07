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Kā‘anapali Keiki Fishing Tournament End of Summer Bash

Kā‘anapali Keiki Fishing Tournament End of Summer Bash

Kā‘anapali Keiki Fishing Tournament End of Summer Bash
West Maui keiki ages 5 to 15 are invited to Pilikahakai Foundation's inaugural Kā‘anapali Keiki Fishing Tournament End of Summer Bash, a free community event featuring a catch-and-release fishing tournament, prizes and family-friendly activities in partnership with the Healthy Mothers, Healthy Babies Coalition of Hawaiʻi – Maui Chapter. Advance registration is required.

Date: Saturday, Aug. 22, 2026
Time: 8 to 11 a.m. (Registration opens at 7:30 a.m.)
Location: Kā‘anapali Golf Course
Cost: Free
Eligibility: Keiki ages 5 to 15
Registration Deadline: Sunday, Aug. 16
Register: www.pilikahakai.org/keikifishingtournament

Kā‘anapali Golf Course
08:00 AM - 11:00 AM on Sat, 22 Aug 2026
Get Tickets

Event Supported By

Pilikahakai Foundation
aloha@pilikahakai.org
https://www.pilikahakai.org
Kā‘anapali Golf Course
2290 Kaanapali Pkwy
Lahaina, Hawaii 96761