Hale Kanikapila Presents: Spectacles
Hale Kanikapila Presents: Spectacles
Come to Downtown Hilo's newest restaurant, bar & music venue to sample the upscale pub food, 16 beers on tap and craft cocktails while enjoying live music in the newly renovated Biergarten!
Hale Kanikapila
08:30 PM - 11:30 PM on Fri, 5 Jun 2026
Event Supported By
Hale Kanikapila
80802385014
halekanikapila@gmail.com
Artist Group Info
Spectacles
Hale Kanikapila
168 Keawe StreetHilo, Hawaii 96720
80802385014
halekanikapila@gmail.com