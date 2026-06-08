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Hale Kanikapila Presents: Spectacles

Hale Kanikapila Presents: Spectacles

Come to Downtown Hilo's newest restaurant, bar & music venue to sample the upscale pub food, 16 beers on tap and craft cocktails while enjoying live music in the newly renovated Biergarten!

Hale Kanikapila
08:30 PM - 11:30 PM on Fri, 5 Jun 2026

Event Supported By

Hale Kanikapila
80802385014
halekanikapila@gmail.com
http://halekanikapila.com

Artist Group Info

Spectacles
Hale Kanikapila
168 Keawe Street
Hilo, Hawaii 96720
80802385014
halekanikapila@gmail.com
http://halekanikapila.com