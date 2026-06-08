Hale Kanikapila Presents: Open Mic
Hale Kanikapila Presents: Open Mic
Come to perform and enjoy Pan-Pacific pub fare, cocktails and 16 beers on tap while fellow community members perform their talents on the familiar Biergarten stage at downtown Hilo's newly renovated Hale Kanikapila.
Hale Kanikapila
08:00 PM - 11:00 PM on Tue, 9 Jun 2026
Event Supported By
Hale Kanikapila
80802385014
halekanikapila@gmail.com
Artist Group Info
KJ Phill
Hale Kanikapila
168 Keawe StreetHilo, Hawaii 96720
80802385014
halekanikapila@gmail.com