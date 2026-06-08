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Hale Kanikapila Presents: Open Mic

Hale Kanikapila Presents: Open Mic

Come to perform and enjoy Pan-Pacific pub fare, cocktails and 16 beers on tap while fellow community members perform their talents on the familiar Biergarten stage at downtown Hilo's newly renovated Hale Kanikapila.

Hale Kanikapila
08:00 PM - 11:00 PM on Tue, 9 Jun 2026

Event Supported By

Hale Kanikapila
80802385014
halekanikapila@gmail.com
http://halekanikapila.com

Artist Group Info

KJ Phill
Hale Kanikapila
168 Keawe Street
Hilo, Hawaii 96720
80802385014
halekanikapila@gmail.com
http://halekanikapila.com