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Hale Kanikapila Presents: Average Joes

Hale Kanikapila Presents: Average Joes

Enjoy 16 beers on tap, upscale pub food & drinks at Downtown Hilo's newest restaurant & bar venue while rockin' and rollin' in the Hale Kanikapila Biergarten to the upbeat tunes of Average Joes: The Big Isle's PopRock Experience. See you there!

Hale Kanikapila
08:30 PM - 11:30 PM on Sat, 6 Jun 2026

Event Supported By

Hale Kanikapila
80802385014
halekanikapila@gmail.com
http://halekanikapila.com

Artist Group Info

Average Joes
Hale Kanikapila
168 Keawe Street
Hilo, Hawaii 96720
80802385014
halekanikapila@gmail.com
http://halekanikapila.com