Hale Kanikapila Presents: Average Joes
Hale Kanikapila Presents: Average Joes
Enjoy 16 beers on tap, upscale pub food & drinks at Downtown Hilo's newest restaurant & bar venue while rockin' and rollin' in the Hale Kanikapila Biergarten to the upbeat tunes of Average Joes: The Big Isle's PopRock Experience. See you there!
Hale Kanikapila
08:30 PM - 11:30 PM on Sat, 6 Jun 2026
Event Supported By
Hale Kanikapila
80802385014
halekanikapila@gmail.com
Artist Group Info
Average Joes
Hale Kanikapila
168 Keawe StreetHilo, Hawaii 96720
80802385014
halekanikapila@gmail.com