© 2026 Hawaiʻi Public Radio
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Hale Kanikapila Presents: Astronomy on Tap

Hale Kanikapila Presents: Astronomy on Tap

Come every 1st Tuesday to listen to and learn from our local Gemini Astronomy Team while enjoying upscale pan-pacific pub fare, mocktails, cocktails & choose from 16 beers on tap! Space trivia too! Prizes! Drink Specials!

Hale Kanikapila
07:00 PM - 09:00 PM on Wed, 8 Jul 2026

Event Supported By

Hale Kanikapila
80802385014
halekanikapila@gmail.com
http://halekanikapila.com
Hale Kanikapila
168 Keawe Street
Hilo, Hawaii 96720
80802385014
halekanikapila@gmail.com
http://halekanikapila.com