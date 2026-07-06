Hale Kanikapila Presents: Astronomy on Tap
Hale Kanikapila Presents: Astronomy on Tap
Come every 1st Tuesday to listen to and learn from our local Gemini Astronomy Team while enjoying upscale pan-pacific pub fare, mocktails, cocktails & choose from 16 beers on tap! Space trivia too! Prizes! Drink Specials!
Hale Kanikapila
07:00 PM - 09:00 PM on Wed, 8 Jul 2026
Event Supported By
Hale Kanikapila
80802385014
halekanikapila@gmail.com
Hale Kanikapila
168 Keawe StreetHilo, Hawaii 96720
80802385014
halekanikapila@gmail.com