Hale Kanikapila Presents: Astronomy on Tap
Hale Kanikapila Presents: Astronomy on Tap
Come enjoy community, shared plates, drinks & dinner at Downtown Hilo's newest and longest bar while learning about Hawaii astronomy with guest speakers & and Trivia, too!
Themed Menu Specials
Hale Kanikapila
07:00 PM - 09:00 PM on Wed, 10 Jun 2026
Event Supported By
Astronomy On Tap
astronomyontaphawaii@noirlab.edu
Artist Group Info
jengrieco71@gmail.com
Hale Kanikapila
168 Keawe StreetHilo, Hawaii 96720
80802385014
halekanikapila@gmail.com