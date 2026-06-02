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Hale Kanikapila Presents: Astronomy on Tap

Hale Kanikapila Presents: Astronomy on Tap

Come enjoy community, shared plates, drinks & dinner at Downtown Hilo's newest and longest bar while learning about Hawaii astronomy with guest speakers & and Trivia, too!
Themed Menu Specials

Hale Kanikapila
07:00 PM - 09:00 PM on Wed, 10 Jun 2026

Event Supported By

Astronomy On Tap
astronomyontaphawaii@noirlab.edu
astronomyontaphawaii@noirlab.edu

Artist Group Info

jengrieco71@gmail.com
Hale Kanikapila
168 Keawe Street
Hilo, Hawaii 96720
80802385014
halekanikapila@gmail.com
http://halekanikapila.com