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Book Sale by Friends of the Libraries, Kona

Book Sale by Friends of the Libraries, Kona

Volunteers with Friends of the Libraries, Kona organize donated books to sell to the public. Proceeds go directly to the Kealakekua and Kailua-Kona libraries to support literacy programs.

Kailua-Kona Public Library
09:00 AM - 03:00 PM on Fri, 18 Sep 2026

Event Supported By

Friends of the Libraries Kona (F.O.L.K)
folk@folkhawaii.com
https://folkhawaii.com/
Kailua-Kona Public Library
75-138 Hualalai Rd
Kailua Kona, Hawaii 96740
+18083274327
folk@folkhawaii.com
http://www.folkhawaii.com