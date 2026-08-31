Book Sale by Friends of the Libraries, Kona
Book Sale by Friends of the Libraries, Kona
Volunteers with Friends of the Libraries, Kona organize donated books to sell to the public. Proceeds go directly to the Kealakekua and Kailua-Kona libraries to support literacy programs.
Kailua-Kona Public Library
09:00 AM - 03:00 PM on Fri, 18 Sep 2026
Event Supported By
Friends of the Libraries Kona (F.O.L.K)
folk@folkhawaii.com
Kailua-Kona Public Library
75-138 Hualalai RdKailua Kona, Hawaii 96740
+18083274327
folk@folkhawaii.com