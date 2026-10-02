© 2026 Hawaiʻi Public Radio
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Saturday at the Garden: Fall Harvest

Saturday at the Garden: Fall Harvest

Join the Oʻahu Master Garden Center at the Urban Garden Center in Pearl City on Saturday Oct. 17 to learn how to start your Spring garden! General admission is free and runs from 9:00 - 11:30 am. Activities & Events: 🪴 PLANT SALE 🎃 PUMPKIN PAINTING 👩🏼‍🌾 ASK THE EXPERTS 🌳TREE GRAFTING - TALK & DEMO 🎨 SOIL PAINTING 💦 WATERWISE HOME IDEA GARDEN TOURS 👩🏼‍🌾 MG GARDEN OPEN HOUSE 🐜OʻAHU INVASIVE SPECIES COMMITTEE 🐜HAWAIʻI ANT LAB | Workshops & Tours: 🥬GROWING COOL SEASON VEGETABLES🍍LAUHALA WEAVING WORKSHOP 🥭FRUIT ORCHARD TOUR 🐛LEARN TO WORM WORKSHOP - limited seats available, separate registration required (link on Eventbrite page)

Urban Garden Center
09:00 AM - 11:30 AM on Sat, 10 Oct 2026

Event Supported By

Oʻahu Master Gardeners
OahuMG@hawaii.edu
https://cms.ctahr.hawaii.edu/uhmgprogram/Home/Oahu
Urban Garden Center
955 Kamehameha Hwy
Pearl City, 96782
Hawaii
OahuMG@hawaii.edu
https://cms.ctahr.hawaii.edu/ougc