Saturday at the Garden: Fall Harvest
Saturday at the Garden: Fall Harvest
Join the Oʻahu Master Garden Center at the Urban Garden Center in Pearl City on Saturday Oct. 17 to learn how to start your Spring garden! General admission is free and runs from 9:00 - 11:30 am. Activities & Events: 🪴 PLANT SALE 🎃 PUMPKIN PAINTING 👩🏼🌾 ASK THE EXPERTS 🌳TREE GRAFTING - TALK & DEMO 🎨 SOIL PAINTING 💦 WATERWISE HOME IDEA GARDEN TOURS 👩🏼🌾 MG GARDEN OPEN HOUSE 🐜OʻAHU INVASIVE SPECIES COMMITTEE 🐜HAWAIʻI ANT LAB | Workshops & Tours: 🥬GROWING COOL SEASON VEGETABLES🍍LAUHALA WEAVING WORKSHOP 🥭FRUIT ORCHARD TOUR 🐛LEARN TO WORM WORKSHOP - limited seats available, separate registration required (link on Eventbrite page)
Urban Garden Center
09:00 AM - 11:30 AM on Sat, 10 Oct 2026
Event Supported By
Oʻahu Master Gardeners
OahuMG@hawaii.edu
Urban Garden Center
955 Kamehameha HwyPearl City, 96782
Hawaii
OahuMG@hawaii.edu