Mindful Day on Hawaii Loa Ridge Park
Mindful Day on Hawaii Loa Ridge Park
Learn/practice Mindfulness for less stress and a happier and more productive life, in a safe beautiful outdoor setting free of charge. Offered every second Saturday 10-15h Honolulu time as in www.mindfulnesscourse.org
Hawaii Loa Ridge private park: Check out mindful Day on Hawaii Loa Ridge Park Meetup Group on Meetup https://meetup.com/mindful-day-on-hawaii-loa-ridge-park-meetup-group?member_id=208840723
Free
10:00 AM - 03:00 PM, every day through Apr 08, 2028.
Event Supported By
Mindfulnesscourse
8082826278
mindfulhawaii@gmail.com
Artist Group Info
Thanh Huynh,M.D.
mindfulhawaii@gmail.com
Hawaii Loa Ridge private park: Check out mindful Day on Hawaii Loa Ridge Park Meetup Group on Meetup https://meetup.com/mindful-day-on-hawaii-loa-ridge-park-meetup-group?member_id=208840723
8082826578
mindfulhawaii@gmail.com