Lōkahi Kailua Market

Support local & shop small with us every Sunday in Kailua!

Our market features a diverse mix of food vendors, artisans & crafters, farmed goods & interactive booths. We are a family-friendly establishment with free keiki activities & live music.

We service 110+ vendors each year with 60+ on site each week. This means each time you visit, there's something unique to explore. Regardless of when you come, there's always something for everyone!

Street parking is free on Sundays & we are surrounded by several public parking lots.