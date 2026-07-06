Lōkahi Kailua Market
Lōkahi Kailua Market
Support local & shop small with us every Sunday in Kailua!
Our market features a diverse mix of food vendors, artisans & crafters, farmed goods & interactive booths. We are a family-friendly establishment with free keiki activities & live music.
We service 110+ vendors each year with 60+ on site each week. This means each time you visit, there's something unique to explore. Regardless of when you come, there's always something for everyone!
Street parking is free on Sundays & we are surrounded by several public parking lots.
Lōkahi Kailua Market
09:00 AM - 01:00 PM, every day through Dec 26, 2027.
Event Supported By
Lokahi Kailua Market
8083882595
lokahikailuamarket@gmail.com
Lōkahi Kailua Market
340 Uluniu StreetKailua, Hawaii 96734
(808) 388-2595
pr@lokahikailuamarket.com