Kīpaepae no Waiakahiʻula 2026 at Waiakahiʻula Beach Park
Kīpaepae no Waiakahiʻula 2026 at Waiakahiʻula Beach Park
Join us as we further contribute to the pana (pulse) of this ʻāina, as well as the surrounding ahupuaʻa of Puna. 10AM- 12:30PM July 1, 2026 at Waiakahiʻula Beach Park
Waiakahiʻula Beach Park
10:00 AM - 12:30 PM on Wed, 1 Jul 2026
Event Supported By
Kawaiʻula
info@kawaiula.org
Artist Group Info
emarin@hawaii.edu
Waiakahiʻula Beach Park
15-2747 Welea StreetPahoa, Hawaii 96778
info@kawaiula.org