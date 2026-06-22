© 2026 Hawaiʻi Public Radio
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Kīpaepae no Waiakahiʻula 2026 at Waiakahiʻula Beach Park

Kīpaepae no Waiakahiʻula 2026 at Waiakahiʻula Beach Park

Join us as we further contribute to the pana (pulse) of this ʻāina, as well as the surrounding ahupuaʻa of Puna. 10AM- 12:30PM July 1, 2026 at Waiakahiʻula Beach Park

Waiakahiʻula Beach Park
10:00 AM - 12:30 PM on Wed, 1 Jul 2026

Event Supported By

Kawaiʻula
info@kawaiula.org
https://kawaiula.org/

Artist Group Info

emarin@hawaii.edu
Waiakahiʻula Beach Park
15-2747 Welea Street
Pahoa, Hawaii 96778
info@kawaiula.org
https://kawaiula.org/