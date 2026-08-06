Kaua'i Behavioral Health Community Fair
Kaua'i Behavioral Health Community Fair
Join H3RC Kauaʻi and community partners for a free Community Behavioral Health Resource Fair on Friday, August 14, from 12:00 to 4:00 p.m. at the Kauaʻi Philippine Cultural Center in Līhuʻe. Meet local service providers, learn about programs and resources available on Kauaʻi, and connect with support for you, your family, or someone you care about. Free and open to the public. Refreshments will be provided.
Kauaʻi Philippine Cultural Center
01:00 PM - 04:00 PM on Fri, 14 Aug 2026
Event Supported By
Hawai'i Health & Harm Reduction Center
8085212437
aogata@hhhrc.org
Kauaʻi Philippine Cultural Center
4475F Nuhou St.Lihue, Hawaii 96766