Hale Kanikapila Presents: Open Mic
Hale Kanikapila Presents: Open Mic
Enjoy upscale pub food until 10pm, 16 beers on tap and cocktails at Downtown Hilo's newest venue, restaurant, & longest bar. Polish up your act & bring your talent out to share for a night in the Hale Kanikapila Biergarten. Music, Magic & More!
Hale Kanikapila
Every week through Jul 28, 2026.
Tuesday: 07:30 PM - 11:30 PM
Tuesday: 07:30 PM - 11:30 PM
Event Supported By
Hale Kanikapila & Pink! It's A Show
808 238-5014
halekanikapila@gmail.com
Hale Kanikapila
168 Keawe StreetHilo, Hawaii 96720
80802385014
halekanikapila@gmail.com