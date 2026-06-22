© 2026 Hawaiʻi Public Radio
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Hale Kanikapila Presents: Open Mic

Hale Kanikapila Presents: Open Mic

Enjoy upscale pub food until 10pm, 16 beers on tap and cocktails at Downtown Hilo's newest venue, restaurant, & longest bar. Polish up your act & bring your talent out to share for a night in the Hale Kanikapila Biergarten. Music, Magic & More!

Hale Kanikapila
Every week through Jul 28, 2026.
Tuesday: 07:30 PM - 11:30 PM

Event Supported By

Hale Kanikapila & Pink! It's A Show
808 238-5014
halekanikapila@gmail.com
http://halekanikapila.com
Hale Kanikapila
168 Keawe Street
Hilo, Hawaii 96720
80802385014
halekanikapila@gmail.com
http://halekanikapila.com