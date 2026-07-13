© 2026 Hawaiʻi Public Radio
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Hale Kanikapila Presents: Kauz of Affliction

Hale Kanikapila Presents: Kauz of Affliction

Beers, Cocktails, Mocktails, Pan-pacific fusion pub fare until 10pm!
Enjoy a fun night of punk rock originals & covers.
***BONUS TONIGHT ***
Meet up with other Beer Savvy Locals and visitors for the Hilo BrewFest After Party

Hale Kanikapila
08:30 PM - 11:30 PM on Sat, 11 Jul 2026

Event Supported By

Hale Kanikapila
80802385014
halekanikapila@gmail.com
http://halekanikapila.com
Hale Kanikapila
168 Keawe Street
Hilo, Hawaii 96720
80802385014
halekanikapila@gmail.com
http://halekanikapila.com