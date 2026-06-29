Hale Kanikapila Presents: Karaoke
Hale Kanikapila Presents: Karaoke
Check out our newly updated Downtown Hilo Restaurant, Biergarten and the Longest Bar in town!
Elevated Pan-pacific pub fare served until 10pm with 16 Beers on tap, specialty cocktails and mocktails to enjoy as you and your friends sing and dance to your favorite songs - KJ Phill brings it all - Every Wednesday!
Hale Kanikapila
Every week through Jul 29, 2026.
Wednesday: 07:30 PM - 10:30 AM
Wednesday: 07:30 PM - 10:30 AM
Event Supported By
Hale Kanikapila
80802385014
halekanikapila@gmail.com
Hale Kanikapila
168 Keawe StreetHilo, Hawaii 96720
80802385014
halekanikapila@gmail.com