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Hale Kanikapila Presents: Karaoke

Hale Kanikapila Presents: Karaoke

Check out our newly updated Downtown Hilo Restaurant, Biergarten and the Longest Bar in town!
Elevated Pan-pacific pub fare served until 10pm with 16 Beers on tap, specialty cocktails and mocktails to enjoy as you and your friends sing and dance to your favorite songs - KJ Phill brings it all - Every Wednesday!

Hale Kanikapila
Every week through Jul 29, 2026.
Wednesday: 07:30 PM - 10:30 AM

Event Supported By

Hale Kanikapila
80802385014
halekanikapila@gmail.com
http://halekanikapila.com
Hale Kanikapila
168 Keawe Street
Hilo, Hawaii 96720
80802385014
halekanikapila@gmail.com
http://halekanikapila.com