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Hale Kanikapila Presents: DJ Self Target

Hale Kanikapila Presents: DJ Self Target

Monday Night Dance Party!
Kitchen stays open 'til 10pm.
Elevated pan-pacific pub fare, cocktails and 16 beers on tap!
Welcome to Hilo's newest bar, restaurant & music venue in a familiar location recently renovated!

Hale Kanikapila
08:00 PM - 11:00 PM on Mon, 8 Jun 2026

Event Supported By

Hale Kanikapila
80802385014
halekanikapila@gmail.com
http://halekanikapila.com

Artist Group Info

DJ Self Target
Hale Kanikapila
168 Keawe Street
Hilo, Hawaii 96720
80802385014
halekanikapila@gmail.com
http://halekanikapila.com