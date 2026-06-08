Hale Kanikapila Presents: DJ Self Target
Hale Kanikapila Presents: DJ Self Target
Monday Night Dance Party!
Kitchen stays open 'til 10pm.
Elevated pan-pacific pub fare, cocktails and 16 beers on tap!
Welcome to Hilo's newest bar, restaurant & music venue in a familiar location recently renovated!
Hale Kanikapila
08:00 PM - 11:00 PM on Mon, 8 Jun 2026
Event Supported By
Hale Kanikapila
80802385014
halekanikapila@gmail.com
Artist Group Info
DJ Self Target
Hale Kanikapila
168 Keawe StreetHilo, Hawaii 96720
80802385014
halekanikapila@gmail.com