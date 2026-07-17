Friday Nite Live at Proof Social Club
Friday Nite Live at Proof Social Club
Proof Social Club presets Friday Nite Live - local musicians every Friday. This event is in collaboration with Our Hawaii to fundraise for House Representative District 14 candidate Paele Kiakona and House Representative District 29 Ikaika Hussey.
Friday
July 17
7pm
21+
Donations at https://www.our-hawaii.org/paele-ikaika
Proof Social Club
1154 Fort Street Mall #10
Honolulu, HI 96813
Proof Social Club
07:00 PM - 11:59 PM on Fri, 17 Jul 2026
Proof Social Club
1154 Fort Street Mall #10Honolulu, Hawaii 96813