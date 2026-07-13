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Aloha Koholā/Get Into Your Sanctuary Day

Aloha Koholā/Get Into Your Sanctuary Day

NOAAʻs Office of National Marine Sanctuaries invites you to a family friendly day of fun marine activities at Mokupāpapa Discovery Center and across our visitor centers in Hawaiʻi and American Samoa. We will have activities, and a life-size inflatable humpback whale you can go inside. We will also have partners with information booths and activities. Itʻs Free!!!

Mokupāpapa Discovery Center
10:00 AM - 02:00 PM on Sat, 18 Jul 2026

Event Supported By

Papahānaumokuākea National Marine Sanctuary
8084984709
andy.collins@noaa.gov
https://sanctuaries.noaa.gov/papahanaumokuakea/
Mokupāpapa Discovery Center
76 Kamehameha Ave
Hilo, Hawaii 96720
808-294-5556
andy.collins@Noaa.gov
https://www.papahanaumokuakea.gov/mdc/