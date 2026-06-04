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SafeRide Hawaii Annual Zumbathon

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SafeRide Hawaii Annual Zumbathon

Move with love as you join us in honor of Azalia Park, and in support of SafeRide Hawaii and its mission to save lives by helping to end intoxicated driving. We will have a Sign Waving, Scavengar Hunt with lots of vendors, food, silent auction Zumbathon and lots of fun!

Washington Middle School Cafeteria
$12.00
01:00 PM - 04:00 PM on Sun, 7 Jun 2026

Event Supported By

SafeRide Hawaii
8089004610
aloha@saferidehawaii.org
https://www.saferidehawaii.org
Washington Middle School Cafeteria
1633 S. King St.
Honolulu, Hawaii 96826
8083815027
sjlkenjoinc@hawaii.rr.com