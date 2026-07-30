© 2026 Hawaiʻi Public Radio
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Noel Okimoto Ohana Jazz

Noel Okimoto Ohana Jazz

Kauai Concert Association Presents drummer Noel Okimoto Ohana Jazz with Allen Won, sax, Tommy James, keys, Dean Taba, bass and Abe Lagrimas, Jr., vibes.

Sheraton Coconut Coast Luau Pavilion
Adult Advance $40, Students $15
07:00 PM - 11:59 PM on Sat, 1 Aug 2026
Get Tickets

Event Supported By

Kauai Concert Association
808-822-3148
admin@kauai-concert.org
https://www.kauai-concert.org

Artist Group Info

Noel Okimoto
staba@hawaiipublicradio.org
Sheraton Coconut Coast Luau Pavilion
650 Aleka Loop
Kapaa, Hawaii 96746
8088223455