Noel Okimoto Ohana Jazz
Noel Okimoto Ohana Jazz
Kauai Concert Association Presents drummer Noel Okimoto Ohana Jazz with Allen Won, sax, Tommy James, keys, Dean Taba, bass and Abe Lagrimas, Jr., vibes.
Sheraton Coconut Coast Luau Pavilion
Adult Advance $40, Students $15
07:00 PM - 11:59 PM on Sat, 1 Aug 2026
Event Supported By
Kauai Concert Association
808-822-3148
admin@kauai-concert.org
Artist Group Info
Noel Okimoto
staba@hawaiipublicradio.org
Sheraton Coconut Coast Luau Pavilion
650 Aleka LoopKapaa, Hawaii 96746
8088223455