Kaleidoscope Hawaii at Proof Social Club
Kaleidoscope Hawaii at Proof Social Club
DJ Jet Boy presents KALEIDOSCOPE HAWAII at Proof Social Club with live performances by Nikki Nocturnal, Nomad and Longshot. 20 years of indie-alternative in Chinatown, Honolulu
Friday
July 24
8pm
21+
$10 cover; $5 with student ID
Proof Social Club
1154 Fort Street Mall #10
Honolulu, HI 96813
Proof Social Club
10
08:00 PM - 11:59 PM on Fri, 24 Jul 2026
Proof Social Club
1154 Fort Street Mall #10Honolulu, Hawaii 96813