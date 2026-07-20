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Kaleidoscope Hawaii at Proof Social Club

Kaleidoscope Hawaii at Proof Social Club

DJ Jet Boy presents KALEIDOSCOPE HAWAII at Proof Social Club with live performances by Nikki Nocturnal, Nomad and Longshot. 20 years of indie-alternative in Chinatown, Honolulu

Friday
July 24
8pm
21+
$10 cover; $5 with student ID

Proof Social Club
1154 Fort Street Mall #10
Honolulu, HI 96813

Proof Social Club
10
08:00 PM - 11:59 PM on Fri, 24 Jul 2026
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Proof Social Club
1154 Fort Street Mall #10
Honolulu, Hawaii 96813