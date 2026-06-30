July 3rd - Hawai‘i Kai Independence Day Market & Concert

Start the holiday weekend early at the Hawai‘i Kai Independence Day Market & Concert on Friday, July 3rd at Hawai‘i Kai Shopping Center. Enjoy an evening of live music, craft and food vendors, local shopping, community partners, and family-friendly fun, featuring performances by Henry Kapono & Band, Kapena, Manoa DNA, Hawaiian Style Band, Maunalua, Kala‘e & Kalena Parish, Kailua Moon, and special guest appearances by Henry Kapono Foundation’s On the Rise artists.