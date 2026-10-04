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Honolulu Lawn Bowls Open House

Honolulu Lawn Bowls Open House

An Opportunity to Come Try Bowling. Beginners this is for You!!
We provide the Bowls and the Fun.. You Wear Comfortable clothes and flat- soled shoes
RSVP to HonoluluLawnBowlsclub@gmail.com

Honolulu Lawn Bowls Club in Ala Moana Regional Park
11:00 AM - 03:00 PM on Sat, 24 Oct 2026
Get Tickets

Event Supported By

Honolulu Lawn Bowls Club
808-224-5525
honolululawnbowlsclub@gmail.com
http://www.honolululawnbowlsclub.com
Honolulu Lawn Bowls Club in Ala Moana Regional Park
1201 Ala Moana Blvd
Honolulu, Hawaii 96814