Honolulu Lawn Bowls Open House
Honolulu Lawn Bowls Open House
An Opportunity to Come Try Bowling. Beginners this is for You!!
We provide the Bowls and the Fun.. You Wear Comfortable clothes and flat- soled shoes
RSVP to HonoluluLawnBowlsclub@gmail.com
Honolulu Lawn Bowls Club in Ala Moana Regional Park
11:00 AM - 03:00 PM on Sat, 24 Oct 2026
Event Supported By
Honolulu Lawn Bowls Club
808-224-5525
honolululawnbowlsclub@gmail.com
Honolulu Lawn Bowls Club in Ala Moana Regional Park
1201 Ala Moana BlvdHonolulu, Hawaii 96814