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Hale Kanikapila Presents: Goza

Hale Kanikapila Presents: Goza

Don't wait for taco Tuesdays - we have MARGARITA MONDAYS & Drew's Rockin' Birthday Bash.
Come enjoy 16 beers on tap, elevated pan-pacific pub fare, specialty cocktails & mocktails with Margarita, Modelo and Taco specials all day! Plus Happy Hour 3-6pm!
Show officially starts at 8pm.

Hale Kanikapila
08:00 PM - 11:00 PM on Mon, 29 Jun 2026

Event Supported By

Hale Kanikapila
80802385014
halekanikapila@gmail.com
http://halekanikapila.com

Artist Group Info

Goza
Hale Kanikapila
168 Keawe Street
Hilo, Hawaii 96720
80802385014
halekanikapila@gmail.com
http://halekanikapila.com