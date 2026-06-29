Hale Kanikapila Presents: Goza
Hale Kanikapila Presents: Goza
Don't wait for taco Tuesdays - we have MARGARITA MONDAYS & Drew's Rockin' Birthday Bash.
Come enjoy 16 beers on tap, elevated pan-pacific pub fare, specialty cocktails & mocktails with Margarita, Modelo and Taco specials all day! Plus Happy Hour 3-6pm!
Show officially starts at 8pm.
Hale Kanikapila
08:00 PM - 11:00 PM on Mon, 29 Jun 2026
Event Supported By
Hale Kanikapila
80802385014
halekanikapila@gmail.com
Artist Group Info
Goza
Hale Kanikapila
168 Keawe StreetHilo, Hawaii 96720
80802385014
halekanikapila@gmail.com