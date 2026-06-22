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Hale Kanikapila Presents: Daytio & Indigenous One Album Release Party

Hale Kanikapila Presents: Daytio & Indigenous One Album Release Party

Enjoy 16 beers on tap, upscale pub food, and drinks at Downtown Hilo's newest venue, restaurant, & longest bar. Dance the night away to the soulful sounds of Daytio with Indigenous One at the album release party in the Hale Kanikapila Biergarten.

Hale Kanikapila
08:30 PM - 11:30 PM on Sat, 20 Jun 2026

Event Supported By

Hale Kanikapila
80802385014
halekanikapila@gmail.com
http://halekanikapila.com

Artist Group Info

Day Tio & Indigenous One
jengrieco71@gmail.com
Hale Kanikapila
168 Keawe Street
Hilo, Hawaii 96720
80802385014
halekanikapila@gmail.com
http://halekanikapila.com