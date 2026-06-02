Hale Kanikapila Presents: Daytio, DJs & Mosaic EP Release Party
Hale Kanikapila Presents: Daytio, DJs & Mosaic EP Release Party
Hale Kanikapila and Kyle Strngz Present: The MOSAIC EP Release Party with live music from Daytio starting at 5:30 and DJ's in the mix until the performance of the EP by Kyle and his band. Come early! $5 after 9pm
Hale Kanikapila
Artists request $5 cover at the gate.
05:30 PM - 11:30 PM on Fri, 29 May 2026
Event Supported By
Hale Kanikapila
80802385014
halekanikapila@gmail.com
Artist Group Info
Kyle Strngs and Daytio
Hale Kanikapila
168 Keawe StreetHilo, Hawaii 96720
80802385014
halekanikapila@gmail.com