Hale Kanikapila Presents: Always Free Band
Hale Kanikapila Presents: Always Free Band
Just added: Always Free Band
Come listen, dance, eat, drink! 16 beers on tap, signature cocktails & mocktails. Kitchen serves elevated pub fare, Pan-pacific fusion delights until 10pm.
Hale Kanikapila
08:30 PM - 11:30 PM on Fri, 26 Jun 2026
Event Supported By
Hale Kanikapila
80802385014
halekanikapila@gmail.com
Artist Group Info
Always Free Band
jengrieco71@gmail.com
Hale Kanikapila
168 Keawe StreetHilo, Hawaii 96720
80802385014
halekanikapila@gmail.com