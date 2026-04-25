© 2026 Hawaiʻi Public Radio
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Hale Kanikapila Presents: Always Free Band

Hale Kanikapila Presents: Always Free Band

Just added: Always Free Band
Come listen, dance, eat, drink! 16 beers on tap, signature cocktails & mocktails. Kitchen serves elevated pub fare, Pan-pacific fusion delights until 10pm.

Hale Kanikapila
08:30 PM - 11:30 PM on Fri, 26 Jun 2026

Event Supported By

Hale Kanikapila
80802385014
halekanikapila@gmail.com
http://halekanikapila.com

Artist Group Info

Always Free Band
jengrieco71@gmail.com
Hale Kanikapila
168 Keawe Street
Hilo, Hawaii 96720
80802385014
halekanikapila@gmail.com
http://halekanikapila.com