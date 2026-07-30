Garden Isle Quilters Exhibit and Sale

A diverse display from functional to fine art quilts plus much more…. handbags, greeting cards, art prints, cushions, placemats, table runners….all carefully hand crafted fine quality items. All for purchase and ready to carry away. Credit cards accepted & shipping available.

Also, selected items for sale with 100% of proceeds to local non-profit KOKO (Kauai Opio Keiki Orchestra) and a donation jar for Big Brothers Big Sisters of Kauai.

Join us for our Artist’s Reception on Friday, August 14, 5-7PM. Come meet the artists and enjoy live music by Patrick Cortez, delicious light refreshments and talk story.