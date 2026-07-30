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Garden Isle Quilters Exhibit and Sale

Garden Isle Quilters Exhibit and Sale

A diverse display from functional to fine art quilts plus much more…. handbags, greeting cards, art prints, cushions, placemats, table runners….all carefully hand crafted fine quality items. All for purchase and ready to carry away. Credit cards accepted & shipping available.

Also, selected items for sale with 100% of proceeds to local non-profit KOKO (Kauai Opio Keiki Orchestra) and a donation jar for Big Brothers Big Sisters of Kauai.

Join us for our Artist’s Reception on Friday, August 14, 5-7PM. Come meet the artists and enjoy live music by Patrick Cortez, delicious light refreshments and talk story.

Kauai Society of Artists, Kukui Grove
10:00 AM - 05:00 PM, every day through Aug 22, 2026.

Event Supported By

Garden Isle Quilters
808 652-2261
leaingram.artist@gmail.com
https://www.gardenislequilters.com/
Kauai Society of Artists, Kukui Grove
2600 Kaumualii Hwy #3
Lihue, Hawaii 96766
808-245-2782
artinkauai@gmail.com
http://www.kauaisocietyofartists.org/