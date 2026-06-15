Creative Expression Summer Classes for KIDS ages 6-8
Creative Expression Summer Classes for KIDS ages 6-8
BE YOURSELF! Express Yourself!" = 3 classes in Art Projects, Fitness & Movement, Creative Writing, Games & Play -- all for Self-Discovery and Building Confidence.
Star Zuwala, M.A. is teaching, and her non-profit Flourish Center Hawai'i is sponsoring. I am a Hakomi Therapist and a PCC Certified Coach, and I'll be co-facilitating.
Classes are Thursdays 11 :00- 12 noon starting June 25. $75 for 3 classes, 1 hour each. Call Flourish Center for questions or to register. (808) 795-3477
95 Makawao ave upstairs
75.00
11:00 AM - 12:00 PM on Thu, 25 Jun 2026
Event Supported By
Flourish Center Hawaii
(808) 795-3477
flourishcenterhawaii@gmail.com
95 Makawao ave upstairs
95 Makawao ave upstairsmakawao, Hawaii 96753
(808) 795-3477
flourishcenterhawaii@gmail.com