Brainchild - Honolulu's Progressive Rock Tribute
Brainchild - Honolulu's Progressive Rock Tribute
Brainchild is Honolulu's only tribute to the Progressive Rock genre. The band consists entirely of multi-instrumentalists, presenting two hours of virtuosic music from artists such as Rush, Genesis, Yes, King Crimson, Pink Floyd, and Frank Zappa.
Featuring special guests Allen Won on flute and saxophones, and Abe Lagrimas, Jr. on drums and vibraphone.
Studio 909, Musicians' Assn. of Hawaii
$20-30
07:00 PM - 09:00 PM on Sat, 8 Aug 2026
Artist Group Info
Brainchild
brainchildhawaii@gmail.com
Studio 909, Musicians' Assn. of Hawaii
949 Kapiolani Blvd.Honolulu, Hawaii 96814
808-223-7825