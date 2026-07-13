An Evening of Classical Song & Piano ft. Kaelyn Howard and Brian Bethea
An Evening of Classical Song & Piano ft. Kaelyn Howard and Brian Bethea
Head to the Atherton for an intimate evening of classical music featuring vocalist Kaelyn Howard and pianist Brian Bethea, two of Hawaiʻi's most promising emerging classical artists. Hosted by HPR's Evening Concert host, Marcus Moore.
Hawaiʻi Public Radio - Atherton Performing Arts Studio
$25
06:00 PM - 07:30 PM on Sat, 25 Jul 2026
Event Supported By
Hawaiʻi Public Radio
8089558821
members@hawaiipublicradio.org
Hawaiʻi Public Radio - Atherton Performing Arts Studio
738 Kaheka StreetHonolulu, Hawaii 96814
8089558821
mail@hawaiipublicradoi.org