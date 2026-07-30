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2027 Hawaii Health Information Association Annual Conference

2027 Hawaii Health Information Association Annual Conference

Aloha mai kākou! The 2027 Hawaii Health Information Association (HHIA) Annual Conference is returning in-person to Waikiki on April 22 & 23 to advance health information in Hawai’i, as well as bring together health information professionals, industry partners, and thought leaders for an unforgettable, two-day experience.

‘Alohilani Resort Waikiki Beach
250-299
07:00 AM - 05:00 PM on Thu, 22 Apr 2027
Get Tickets

Event Supported By

Hawaii Health Information Association (HHIA)
8084253572
annualconference@hawaiihia.org
https://www.hawaiihia.org/

Artist Group Info

shawnb.hhia@gmail.com
‘Alohilani Resort Waikiki Beach
2490 Kalākaua Ave
Honolulu, Hawaii 96815
(808) 922-1233
https://www.alohilaniresort.com/