2027 Hawaii Health Information Association Annual Conference
2027 Hawaii Health Information Association Annual Conference
Aloha mai kākou! The 2027 Hawaii Health Information Association (HHIA) Annual Conference is returning in-person to Waikiki on April 22 & 23 to advance health information in Hawai’i, as well as bring together health information professionals, industry partners, and thought leaders for an unforgettable, two-day experience.
‘Alohilani Resort Waikiki Beach
250-299
07:00 AM - 05:00 PM on Thu, 22 Apr 2027
Event Supported By
Hawaii Health Information Association (HHIA)
8084253572
annualconference@hawaiihia.org
Artist Group Info
shawnb.hhia@gmail.com
‘Alohilani Resort Waikiki Beach
2490 Kalākaua AveHonolulu, Hawaii 96815
(808) 922-1233