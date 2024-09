Top 100 Classical Music Picks (2024)

Access the playlist on Spotify

Wednesday:

No. 100: Rachmaninov: Vocalise

No. 99: Borodin: Polovtsian Dances

No. 98: Chopin: Revolutionary Etude Opus 10, no.12

No. 97: Grieg: Holberg Suite

No. 96: Still: Miss Sally's Party

No. 95: Schumann: Piano Quintet

No. 94: Shostakovich: Symphony no. 7

No. 93: Albeniz: Asturias

No. 92: Liszt: Sonata in B minor

No. 91: Saint-Saens: Danse Macabre

No. 90: Webber: Phantom - "Music of the Night"

No. 89: Hisaishi: One Summer's Day

Access the playlist on Spotify

Thursday:

No. 88: Allegri: Miserere

No. 87 Rimsky-Korsakov: Song of India

No. 86 Beethoven: Symphony no. 6, Pastoral

No. 85 Tchaikovsky: The Seasons

No. 84 Arnold: Sea Shanties

No. 83: Schubert: Piano Trio in E-flat

No. 82: Copland: The Tender Land

No. 81: Debussy: Printemps

No. 80: Richard Strauss: Elektra

No. 79: Bach: Sarabande from Partita no. 2

No. 78: Verdi: Requiem



Access the playlist on Spotify

Friday:

No. 77: Rachmaninov: Piano Concerto no. 3

No. 76 Respighi: The Pines of Rome

No. 75: Vaughan Williams: English Folk Song Suite

No. 74: Mendelssohn: Symphony no. 4, Italian

No. 72 Mendelssohn: A Midsummer Night’s Dream

No. 71: Piano Trio, op. 97 (Archduke)

No. 70 Borodin: Notturno from String Quartet no. 2

No. 69 Schubert: Lieder

No. 68: Mozart: Symphony no. 40

No. 67: Weber: Der Freischutz

No. 66: Vaughan Williams: Fantasia on a Theme by Thomas Tallis

Access the playlist on Spotify

Saturday:

No. 65: Puccini: E lucevan le stelle from Tosca

No. 64: Brahms: Trio #1, op. 8

No. 63: Bach: Mass in B minor

No. 62: Bizet: Carmen

No. 61: Traditional: Santa Lucia (with Caruso)

Access the playlist on Spotify

Monday:

No. 60: Rachmaninov: Piano Concerto no. 2

No. 59: Bartok: Violin Concerto no. 2

No. 58: Rachmaninov: Symphony no. 2

No. 57: Verdi: Don Carlo

Nol. 56: Sibelius: Symphony no. 4

No. 55: Faure: In Paradisum (Requiem)

No. 53: Gorecki: Symphony no. 3 (Symphony of Sorrowful Songs)

No. 52: Mozart: Piano Concerto no. 7

No. 51: Marquez: Danzon No. 2

No. 50: Pierne: March of the Fauns

No. 49: Lebrun: Oboe Concerto in F major: Rondo