“A Kamaʻaina Collaboration" - Hawaiʻi Chamber Music Festival
HPR and Hawaiʻi Chamber Music Festival have partnered to broadcast performances from the festival's 2026 season. Each show is hosted by John Kalani Zak and features performances recorded live in Honolulu.
Learn more about the festival at hawaiicmf.org.
November 14 - Recorded at Orvis Auditorium
Titled “A Kamaʻaina Collaboration,” this concert, the last in this series, was presented at the Orvis Auditorium at University of Hawaiʻi at Mānoa.
Music:
String Duo Number 1 in G Major, K.423 – Mozart
Artists:
Stefan Jackiw – Violin
Cynthia Phelps – Viola
Music:
Sextuor FP 100 – Poulenc
Artists:
Julia Richter – Flute
Youn Joo Lee – Oboe
Yoonah Kim – Clarinet
Shuo Li – Bassoon
Colton Hironaka - Horn
Janice Carissa - Piano
Music:
String Octet in E-flat Major Op.20 - Mendelssohn
Artists:
Stefan Jackiw – Violin
Cuna Kim – Violin
QiCong Ma – Violin
Moni Simeonov – Violin
Cynthia Phelps – Viola
Wei-Fan Lee – Viola
Daniela Gonzales Siu – Cello
Sung Chan Chang – Cello
Music:
Piano Trio in A Minor, M. 67 - Maurice Ravel
Artists:
Violinist - Stefan Jackiw
Pianist - Conrad Tao
Cellist - Jay Campbell
Find more HCMF broadcast recordings here.
Learn more about the festival at hawaiicmf.org.