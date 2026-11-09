Trans Day of Remembrance
Trans Day of Remembrance
Transgender Day of Remembrance
Friday, November 20, 2026
Time: 7:30pm – 9:00pm
FREE ADMISSION
No Reservation Required
Aloha ʻohana! Join us as we continue to hold a safe space for community members to gather together, lean on one another, and encourage each other.
FREE ADMISSION, No Reservation Required. We can’t wait to see you there!
Informational resources:
TransEquality.org
Glaad.org/Transgender/Resources/
MauiAids.org
Pro Arts Theater
31.80--47.70
07:30 PM - 09:00 PM on Fri, 20 Nov 2026
Event Supported By
ProArts Playhouse
808-463-6550
info@proartsmaui.org
Artist Group Info
info@proartsmaui.org
Pro Arts Theater
1280 S Kihei Rd,Kihei, Hawaii 96753
8084636550
info@proartsmaui.org