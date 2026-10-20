The Retirement Tax Trap: 5 Tax Mistakes That Could Cost You Thousands in Retirement
The Retirement Tax Trap: 5 Tax Mistakes That Could Cost You Thousands in Retirement
Join Summit Financial Advisors for a complimentary 30-minute educational webinar exploring five common retirement tax mistakes and strategies that may help you keep more of your hard-earned savings.
Topics include:
• The IRA tax trap and potential tax bills later in life
• How withdrawal choices can affect your overall tax burden
• Roth conversion opportunities before required minimum distributions
• How retirement income decisions could increase Medicare premiums
• Differences between federal and Hawaiʻi retirement income taxes
Presenters: Glennel Jordan and Kelley Tom, Certified Financial Planners.
Tuesday, November 3, 2026 | 12:00–12:30 p.m. HST (approximately 30 minutes)
Online webinar | Complimentary
Register: https://my.demio.com/ref/USRB3DVxsXAyTas8
This presentation is for educational purposes only and does not constitute individualized tax or investment advice. Tax outcomes depend on individual circumstances.