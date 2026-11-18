Seascape at Maui Ocean Center Full Moon Dinner
Seascape at Maui Ocean Center Full Moon Dinner
Seascape at Maui Ocean Center is hosting a one-night Full Moon Dinner on Tuesday, November 24, from 5 to 8 pm. Join us for dinner overlooking Māʻalaea Harbor, with live music by Arlie Asiu and specials from Chef Henry. Watch November’s full moon, known as the Beaver Moon, rise over Haleakalā. Last seating is at 7:30 pm. Seats are limited and advance reservations are required.
Seascape at Maui Ocean Center
05:00 PM - 08:00 PM on Tue, 24 Nov 2026
Event Supported By
Seascape at Maui Ocean Center
8087202637
Artist Group Info
Arlie Asiu
Seascape at Maui Ocean Center
192 Maalaea RdWailuku, Hawaii 96793
8087202637