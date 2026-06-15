Nurse John: Against Medical Advice Tour
Nurse John: Against Medical Advice Tour
Ticket prices:
•$129.50 – Reserved Floor
•$79.50 – Reserved Floor Risers
•$59.50 – Loges
•$49.50 – Upper Reserved Seating
•$39.50 - Last 2 Rows
Ticket Locations:
•Blaisdell Box Office
•Ticketmaster.com
Ages 18+ Welcome
•Doors 6:00 PM
•Show 7:00 PM
Blaisdell Arena
$39.50 - $129.50
07:00 PM - 11:30 PM on Sun, 27 Dec 2026
Event Supported By
BAMP Project
info@bampproject.com
Blaisdell Arena
777 Ward AveHonolulu, Hawaii 96814