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Nurse John: Against Medical Advice Tour

Nurse John: Against Medical Advice Tour

Ticket prices:

•$129.50 – Reserved Floor

•$79.50 – Reserved Floor Risers

•$59.50 – Loges

•$49.50 – Upper Reserved Seating

•$39.50 - Last 2 Rows

Ticket Locations:

•Blaisdell Box Office

•Ticketmaster.com

Ages 18+ Welcome

•Doors 6:00 PM

•Show 7:00 PM

Blaisdell Arena
$39.50 - $129.50
07:00 PM - 11:30 PM on Sun, 27 Dec 2026
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Event Supported By

BAMP Project
info@bampproject.com
bampproject.com
Blaisdell Arena
777 Ward Ave
Honolulu, Hawaii 96814