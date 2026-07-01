Noise Cabinet: Sō Percussion
Noise Cabinet: Sō Percussion
Free concert with Clara Kim and Sō Percussion. All ages welcome. Seating is limited and registration is required.
Capitol Modern: The Hawaii State Art Museum
02:00 PM - 04:00 PM on Sat, 29 Aug 2026
Event Supported By
Capitol Modern
(808) 586-9959
info@capitolmodern.org
Artist Group Info
Clara Kim
mamiko.k.carroll@hawaii.gov
Capitol Modern: The Hawaii State Art Museum
250 South Hotel StreetHonolulu, Hawaii 96813
(808) 586-9959
info@capitolmodern.org