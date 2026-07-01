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Noise Cabinet: Sō Percussion

Noise Cabinet: Sō Percussion

Free concert with Clara Kim and Sō Percussion. All ages welcome. Seating is limited and registration is required.

Capitol Modern: The Hawaii State Art Museum
02:00 PM - 04:00 PM on Sat, 29 Aug 2026
Get Tickets

Event Supported By

Capitol Modern
(808) 586-9959
info@capitolmodern.org
capitolmodern.org

Artist Group Info

Clara Kim
mamiko.k.carroll@hawaii.gov
https://www.clarakimviolin.com/noisecabinet
Capitol Modern: The Hawaii State Art Museum
250 South Hotel Street
Honolulu, Hawaii 96813
(808) 586-9959
info@capitolmodern.org
capitolmodern.org