© 2026 Hawaiʻi Public Radio
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Nembutsu Seminar - Nurturing Nembutsu: Sharing Gratitude

Nembutsu Seminar - Nurturing Nembutsu: Sharing Gratitude

Please join us for this in-person and virtual presentation by Reverend Cristina Moon. Highlights include -- Why "every day is a fine day." Gratitude for our struggles and a multicultural approach to resolving trauma. Finding meaning, even in suffering. Gratitude for spiritual friendship.

Honpa Hongwanji Hawaii Betsuin - Social Hall
09:00 AM - 11:00 AM on Sat, 26 Sep 2026

Event Supported By

Honpa Hongwanji Mission of Hawaii

Artist Group Info

dekub88@gmail.com
Honpa Hongwanji Hawaii Betsuin - Social Hall
1727 Pali Highway
Honolulu, Hawaii 96813
8085367044
dekub88@gmail.com
https://hongwanjihawaii.com/event/nembutsu-seminar-moon-hnl-oah-092626/