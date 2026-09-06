Nembutsu Seminar - Nurturing Nembutsu: Sharing Gratitude
Nembutsu Seminar - Nurturing Nembutsu: Sharing Gratitude
Please join us for this in-person and virtual presentation by Reverend Cristina Moon. Highlights include -- Why "every day is a fine day." Gratitude for our struggles and a multicultural approach to resolving trauma. Finding meaning, even in suffering. Gratitude for spiritual friendship.
Honpa Hongwanji Hawaii Betsuin - Social Hall
09:00 AM - 11:00 AM on Sat, 26 Sep 2026
Event Supported By
Honpa Hongwanji Mission of Hawaii
Artist Group Info
dekub88@gmail.com
Honpa Hongwanji Hawaii Betsuin - Social Hall
1727 Pali HighwayHonolulu, Hawaii 96813
8085367044
dekub88@gmail.com