Maui Choral Arts, Seabury Hall, and Wave of Harmony Foundation present VOCES8 in “Let’s Fly Away”
Maui Choral Arts, Seabury Hall, and Wave of Harmony Foundation present VOCES8 in “Let’s Fly Away”
Maui Choral Arts, Seabury Hall, and Wave of Harmony Foundation present VOCES8 in “Let’s Fly Away” — one night only, Thursday, November 5th at 7 p.m. at Seabury Hall in Makawao.
VOCES8 is the internationally acclaimed British vocal ensemble, 2026 Opus Klassik winner and 2023 Grammy nominee, bringing an extraordinary evening of a cappella music to Maui.
For tickets and information, visit MauiChoralArts.org.
Seabury Hall's ʻAʻaliʻikūhonua Creative Arts Center
$11.90 - $59.41
07:00 PM - 08:30 PM on Thu, 5 Nov 2026
Event Supported By
Maui Choral Arts, Seabury Hall, & Wave of Harmony Foundation
808-866-0699
info@mauichoralarts.org
Artist Group Info
VOCES8
info@voces8.foundation
Seabury Hall's ʻAʻaliʻikūhonua Creative Arts Center
480 Olinda RoadMakawao , Hawaii 96768