Late Night Live at Empire Steak House Hawaii
Late Night Live at Empire Steak House Hawaii
Late Night Live featuring the best artists in Jazz, Soul, R& B and bringing back elegant music at the classy, romantic Empire Steakhouse Hawaii, Top of Iconic Ilikai Hotel
Empire Steakhouse Hawaii Top of Ilikai Hotel
Every week through Sep 26, 2026.
Friday: 10:00 PM - 12:00 AM
Friday: 10:00 PM - 12:00 AM
Event Supported By
Empire Steakhouse Hawaii
8083716797
jtadiarca@gmail.com
Artist Group Info
Josh Kate & Friends
Empire Steakhouse Hawaii Top of Ilikai Hotel
1777 Ala Moana BlvdHonolulu , Hawaii 96815
8083716797
jtadiarca@gmail.com