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Late Night Live at Empire Steak House Hawaii

Late Night Live at Empire Steak House Hawaii

Late Night Live featuring the best artists in Jazz, Soul, R& B and bringing back elegant music at the classy, romantic Empire Steakhouse Hawaii, Top of Iconic Ilikai Hotel

Empire Steakhouse Hawaii Top of Ilikai Hotel
Every week through Sep 26, 2026.
Friday: 10:00 PM - 12:00 AM

Event Supported By

Empire Steakhouse Hawaii
8083716797
jtadiarca@gmail.com
EmpireSteakhouseHawaii.com

Artist Group Info

Josh Kate & Friends
Empire Steakhouse Hawaii Top of Ilikai Hotel
1777 Ala Moana Blvd
Honolulu , Hawaii 96815
8083716797
jtadiarca@gmail.com
EmpireSteakhouseHawaii.com