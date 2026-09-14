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Kaleidoscope Hawaii 20 Year Anniversary

Kaleidoscope Hawaii 20 Year Anniversary

DJ Jet Boy presents Kaleidoscope Hawaii - 20 Year Anniversary at Proof Social Club with live performances by Jamarek, Iliad and Yolo Ono, Bella Rue and The Ukus. Two decades of indie alternative in Chinatown, Honolulu

Friday
September 25
6pm
21+
$15 cover, $10 with student ID

Proof Social Club
1154 Fort Street Mall #10
Honolulu, HI 96813

Proof Social Club
15
06:00 PM - 11:59 PM on Fri, 25 Sep 2026
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Proof Social Club
1154 Fort Street Mall #10
Honolulu, Hawaii 96813