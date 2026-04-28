Illia Ovcharenko, Awarding Winning Classical Pianist (Kahilu Theatre)
Experience an extraordinary evening of classical piano with Illia Ovcharenko, one of the most exciting young talents on the international music scene.
Winner of the prestigious 2022 Honens International Piano Competition, Illia is known for his breathtaking virtuosity, emotional depth, and artistic sensitivity.
Works by Beethoven, Liszt, Schuman, Scarlatti, Bortikiewicz
Tickets at https://kahilu.org/events/illia-ovcharenko/
Kahilu Theatre
$30 to $70
07:00 PM - 09:00 PM on Fri, 8 May 2026