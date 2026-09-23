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Honolulu Waldorf School Virtual Open House

Honolulu Waldorf School Virtual Open House

Honolulu Waldorf School Virtual Open House for Early Childhood & Grades ~ Join us from the comfort of your own home to meet our teachers, explore
Waldorf education, and discover the programs we offer!

Honolulu Waldorf School
06:00 PM - 07:30 PM on Thu, 29 Oct 2026

Event Supported By

Honolulu Waldorf School
808-377-5471
info@honoluluwaldorf.org
https://honoluluwaldorf.org/giving/hws-2025-waldorfaire/
Honolulu Waldorf School
350 Ulua Street
Honolulu, Hawaii 96821
808-377-5471
info@honoluluwaldorf.org
Http://honoluluwaldorf.org