Free Range Comedy
Free Range Comedy
Free Range Comedy
Saturday, November 28, 2026
Starts at 7:30pm
Run time: 90 Minutes – No Intermission
BUY TICKETS @ https://fareharbor.com/embeds/book/proartsmaui/items/580644/
About the Show
Every month! This wickedly funny improv troupe specializes in “Who’s Line Is It Anyway?” short-form improv. You’ll laugh your tailfeather off!
Every Chick in the Book! Join Free Range Comedy at ProArts Playhouse.
Show begins at 7:30pm, seating begins at 7:00pm. So funny you’ll laugh your feathers off for the cheep, cheep price of $15.90.
Ticket Information (Including Fees)
General Admission:
$15.90
BUY TICKETS @ https://fareharbor.com/embeds/book/proartsmaui/items/580644/
ProArts Theater
15.90
07:30 PM - 09:00 PM on Sat, 28 Nov 2026
Event Supported By
ProArts Playhouse
808-463-6550
info@proartsmaui.org
Artist Group Info
info@proartsmaui.org
ProArts Theater
1280 S Kihei Rd, Azeka Makai CenterKihei, Hawaii 96753
8084636550
lin@proartsmaui.org