Free Range Comedy

Saturday, November 28, 2026

Starts at 7:30pm

Run time: 90 Minutes – No Intermission

BUY TICKETS @ https://fareharbor.com/embeds/book/proartsmaui/items/580644/

About the Show

Every month! This wickedly funny improv troupe specializes in “Who’s Line Is It Anyway?” short-form improv. You’ll laugh your tailfeather off!

Every Chick in the Book! Join Free Range Comedy at ProArts Playhouse.

Show begins at 7:30pm, seating begins at 7:00pm. So funny you’ll laugh your feathers off for the cheep, cheep price of $15.90.

Ticket Information (Including Fees)

General Admission:

$15.90

BUY TICKETS @ https://fareharbor.com/embeds/book/proartsmaui/items/580644/