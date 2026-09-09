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For Art's Sake Art Show and Open House at Kawainui Healing Center

For Art's Sake Art Show and Open House at Kawainui Healing Center

Please join us at an art show and open house featuring Sandy Stevens, Pegge Hopper, Thomas Deir, Wendy Roberts, Esperance Rakotonirina, and the work of the late David Friedman. Free massage to first time visitors! Live Jazz music by Two Shades of Blue.

Kawainui Healing Center
05:00 PM - 07:30 PM on Sat, 12 Sep 2026

Event Supported By

Kawainui Healing Center
8082664325
kawainuiheals@gmail.com
kawainuiheals.com
Kawainui Healing Center
1110 Kailua Road
Kailua, Hawaii 96734
8082664325
kawainuiheals@gmail.com
https://kawainuiheals.com/