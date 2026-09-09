For Art's Sake Art Show and Open House at Kawainui Healing Center
For Art's Sake Art Show and Open House at Kawainui Healing Center
Please join us at an art show and open house featuring Sandy Stevens, Pegge Hopper, Thomas Deir, Wendy Roberts, Esperance Rakotonirina, and the work of the late David Friedman. Free massage to first time visitors! Live Jazz music by Two Shades of Blue.
Kawainui Healing Center
05:00 PM - 07:30 PM on Sat, 12 Sep 2026
Event Supported By
Kawainui Healing Center
8082664325
kawainuiheals@gmail.com
Kawainui Healing Center
1110 Kailua RoadKailua, Hawaii 96734
8082664325
kawainuiheals@gmail.com