First Friday at the State Art Museum
First Friday at the State Art Museum
Free, all-ages evening of art at music at the Hawaiʻi State Art Museum in downtown Honolulu. Live outdoor performances, museum art galleries, and marketplace.
Capitol Modern: The Hawaii State Art Museum
05:00 PM - 09:00 PM, every month on Friday through Jul 03, 2026.
Event Supported By
Hawaii State Foundation on Culture and the Arts
(808) 586-0300
hawaiisfca@hawaii.gov
Artist Group Info
mamiko.k.carroll@hawaii.gov
Capitol Modern: The Hawaii State Art Museum
250 South Hotel StreetHonolulu, Hawaii 96813
(808) 586-9959
info@capitolmodern.org