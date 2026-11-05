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Exhibit opening "I Am An American: The Nisei Soldier Experience"

Exhibit opening "I Am An American: The Nisei Soldier Experience"

"I Am an American: the Nisei Soldier Experience" traveling exhibit opens on Saturday, November 7, 2026. Opening ceremony 10:00 a.m. - 12:00 p.m. on the second floor lanai. Museum galleries open 10:00 a.m. - 4:00 p.m. Free admission, open to the public.

Capitol Modern: The Hawaii State Art Museum
10:00 AM - 04:00 PM on Sat, 7 Nov 2026

Event Supported By

Hawaii State Foundation on Culture and the Arts
(808) 586-0300
hawaiisfca@hawaii.gov
http://sfca.hawaii.gov
Capitol Modern: The Hawaii State Art Museum
250 South Hotel Street
Honolulu, Hawaii 96813
(808) 586-9959
info@capitolmodern.org
capitolmodern.org