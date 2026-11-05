Exhibit opening "I Am An American: The Nisei Soldier Experience"
Exhibit opening "I Am An American: The Nisei Soldier Experience"
"I Am an American: the Nisei Soldier Experience" traveling exhibit opens on Saturday, November 7, 2026. Opening ceremony 10:00 a.m. - 12:00 p.m. on the second floor lanai. Museum galleries open 10:00 a.m. - 4:00 p.m. Free admission, open to the public.
Capitol Modern: The Hawaii State Art Museum
10:00 AM - 04:00 PM on Sat, 7 Nov 2026
Event Supported By
Hawaii State Foundation on Culture and the Arts
(808) 586-0300
hawaiisfca@hawaii.gov
Capitol Modern: The Hawaii State Art Museum
250 South Hotel StreetHonolulu, Hawaii 96813
(808) 586-9959
info@capitolmodern.org